Rock School Barbey, le jeudi 18 novembre à 20:30

Dirigé par l’hyperactif **John Dwyer**, **Osees** est probablement l’un des groupes de rock les plus prolifiques de sa génération. **Plus de 20 albums studio**, une solide réputation sur scène : **Osees** est LA référence en matière de garage rock psyché. Pape de l’indé, tatoué et azimuté du garage-rock californien, **John Dwyer** concasse avec une incroyable énergie, psyché-rock, kraut-rock, folk lo-fi, cosmic-garage et surf-pop. Véritable **machine de guerre scénique**, **Osees** est immanquable en concert !

20€ (Prévente) / 25€ (Sur place)

Le concert des Osees, initialement prévu le 3 juillet 2021, est reporté au 18 novembre 2021. Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T23:30:00

