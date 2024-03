OSEES + 1ERE PARTIE L’Astrolabe Orleans, mercredi 5 juin 2024.

OSEES + 1ERE PARTIE OSEES + 1ERE PARTIE Mercredi 5 juin, 20h30 L’Astrolabe ABONNÉ ASTRO : 20€ / PRÉVENTE : 25€ / SUR PLACE : 28€

PLACEMENT LIBRE, DEBOUT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T20:30:00+02:00 – 2024-06-06T00:29:00+02:00

Fin : 2024-06-05T20:30:00+02:00 – 2024-06-06T00:29:00+02:00

OSEES

Aujourd’hui, Osees est considéré comme l’une des figures essentielles de la scène garage américaine, la brutalité psyché de leur musique est indéniable. Sur scène, la signature vocale unique du leader John Dwyer se mêle aux batteries explosives et au furieux des guitares électriques pour nous offrir avec une énergie brute un garage rock made-in-California. Avec à sa tête le guitariste et multi-instrumentiste John Dwyer, le groupe a fait de la super-productivité son fer de lance. En effet, voilà maintenant un peu plus de dix ans que les Oh Sees opère un renouvellement sans fin de ses compositions.

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lastrolabe.org/evenement/05-06-2024-20-30-osees »}]