OSE – Orgasm System Error Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, vendredi 12 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 20:30 – 22:15

Gratuit : non 7 € à 15 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Seule en scène. Après 38 ans de silence, l’orgasme fait irruption dans la vie de Mélusine. Lorsqu’elle essaie de renouveler l’expérience, ça ne marche plus ! Cette création franco-libanaise est la quête frénétique d’une femme pour comprendre ce qui la coupe de sa propre intimité. Pièce écrite par Claire Deguernel et Patricia Nammour / Compagnie La Petite MainMise en scène par Patricia NammourInterprétée par Claire Deguernel Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h + 45 min. de temps d’échange avec les co-autrices Représentations du 11 au 13 avril 2024

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr