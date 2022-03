Ose ! Le cercle business des entrepreneures Aix-en-Provence, 31 mars 2022, Aix-en-Provence.

Ose ! Le cercle business des entrepreneures Salle de Conférence du Forum Avenue louis Philibert Aix-en-Provence

2022-03-31 08:30:00 08:30:00 – 2022-03-31 18:30:00 18:30:00 Salle de Conférence du Forum Avenue louis Philibert

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Ce forum c’est tout un programme qui est dédié à la fois aux entrepreneures et aux dirigeantes d’entreprises : conférences et ateliers thématiques, rencontres avec des experts, concours de pitch et speed business meeting.



Cet événement vous permet en effet en un seul lieu de :

● développer votre réseau en rencontrant d’autres entrepreneures,

● booster votre projet de création ou de développement d’entreprise,

● participer à des ateliers thématiques animés par des experts,

● connaître, rencontrer et échanger avec les réseaux d’accompagnement et de financement, banques, couveuses, réseaux féminins…



Participez au concours de pitch qui sera organisé à partir de 15h30 : 4 lauréates seront récompensées.

Ose ! L’événement réseau et business dédié aux femmes qui entreprennent, qu’elles soient porteuses de projet ou dirigeantes d’entreprise. Les objectifs sont simples : booster votre projet, votre réseau et développer votre entreprise !

ose@cciamp.com +33 4 91 39 34 14 https://ose.cciamp-events.com/fr/page/nos-partenaires/

dernière mise à jour : 2022-03-07 par