Spectacle Nos intimités collectives In situ Osé france – ACCUEIL DE JOUR CENTRE EDITH KREMSDORF Paris, 29 août 2023, Paris.

Spectacle Nos intimités collectives In situ 29 août – 15 septembre Osé france – ACCUEIL DE JOUR CENTRE EDITH KREMSDORF Date et horaire à confirmer, gratuité, représentation réservée aux personnes accueillies dans l’accueil de jour

Nos intimités collectives est un projet qui met en lumière la relation intime et collective que nous entretenons avec nos aîné.e.s dépendant.e.s . Nos aîné.e.s connaissent le confinement depuis bien plus longtemps que nous et leur isolement se compte en mois, en années… Souvent, leurs seules relations avec l’extérieur sont des soignant.es et des auxiliaires de vie avec qui i.elle.s partagent un quotidien souvent difficile et empreint d’invisibilité.

Imaginée pour et à travers les contraintes des lieux et des conditions de vie spécifiques à nos spectateurs âgés, ces petites formes sont un objet artistique unique, favorisant la rencontre artistique, le partage et le dialogue.

Ce spectacle ressemble « à un cadeau tendre, leur rendre, par le théâtre, la poésie, l’humanité qu’ils incarnent, et qui peut-être, leur permettraient de se considérer autrement que réduites à des numéros de lit, des horaires de visite, des noms de médicaments. Leur raconter leur histoire et l’histoire d’autres personnes qui pourraient être elles, ou un.e ami.e qu’elles ne peuvent plus voir, c’est essayer, pour moi, de leur rendre leur juste place.”

Osé france – ACCUEIL DE JOUR CENTRE EDITH KREMSDORF 16, rue du Pont-aux-Choux 75003 paris Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T10:00:00+02:00 – 2023-08-29T11:00:00+02:00

2023-09-15T15:30:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

©libre de droits