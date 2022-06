OSE 2022 !, 9 juillet 2022, .

OSE 2022 !



2022-07-09 – 2022-07-16

EUR 0 0 L’Orchestre Pau Pays de Béarn et El camino proposent le Festival « Ose 2022 ! » du 9 au 16 juillet au théâtre de verdure à Pau. Au programme de ce festival, des concerts gratuits de l’orchestre et de musiciens reconnus et l’occasion de découvrir la musique classique d’une autre manière.

