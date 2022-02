Oschterputz Muttersholtz Muttersholtz Muttersholtz Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Muttersholtz

Oschterputz Muttersholtz Muttersholtz, 26 mars 2022, Muttersholtz. Oschterputz Muttersholtz Muttersholtz

2022-03-26 14:00:00 – 2022-03-26

Muttersholtz Bas-Rhin Le printemps arrive, les arbres se parent de leurs fleurs et feuilles pour le plaisir de nos yeux. « Aidons la nature à retrouver sa splendeur » en participant au ramassage de tous les déchets oubliés ou apportés par les inondations de l’hiver. RDV à la place des fêtes de Muttersholtz. Ramassage de tous les déchets oubliés ou apportés par les inondations de l’hiver Le printemps arrive, les arbres se parent de leurs fleurs et feuilles pour le plaisir de nos yeux. « Aidons la nature à retrouver sa splendeur » en participant au ramassage de tous les déchets oubliés ou apportés par les inondations de l’hiver. RDV à la place des fêtes de Muttersholtz. Muttersholtz

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Muttersholtz Autres Lieu Muttersholtz Adresse Ville Muttersholtz lieuville Muttersholtz Departement Bas-Rhin

Muttersholtz Muttersholtz Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muttersholtz/

Oschterputz Muttersholtz Muttersholtz 2022-03-26 was last modified: by Oschterputz Muttersholtz Muttersholtz Muttersholtz 26 mars 2022 Bas-Rhin muttersholtz

Muttersholtz Bas-Rhin