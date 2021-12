Oscar (Spectacle reporté) Salle Jean-Favre, 24 février 2022, Langres.

Oscar (Spectacle reporté)

Salle Jean-Favre, le jeudi 24 février 2022 à 18:30

Oscar est un spectacle à partir de 6 ans, surprenant et ludique du chorégraphe Luc Petton de la Cie Le Guetteur, installée entre Aisne et Marne. Il s’inspire de la « Danse des bâtons » d’Oskar Schlemmer (1927), un des fondateurs du Bauhaus, mouvement artistique des années 20. À partir d’un matériau simple et familier – des bâtons de bois –, il explore l’union du corps et de l’accessoire. Naît alors une surprenante diversité d’images: animaux, combattants, végétaux, objets, formes géométriques que Cyrille Bochew, Mélisande Carré-Angéli, Céline Coessens et Tuomas Lahtii enchaînent à un rythme soutenu avec une pointe d’humour et même d’autodérision. Durée : 45 mn. Pause gourmande et rencontre avec les artistes entre le spectacle et la conférence avec le soutien de Arts Vivants 52.

12 / 10 / 5,5 €

Oscar est un spectacle à partir de 6 ans, surprenant et ludique du chorégraphe Luc Petton de la Cie Le Guetteur, installée entre Aisne et Marne.

Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T18:30:00 2022-02-24T19:30:00