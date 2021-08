Oscar Niemeyer, j’ai tropicalisé l’architecture moderne BFM, 28 septembre 2021, Limoges.

BFM, le mardi 28 septembre à 18:30

Dans ses mémoires, Oscar Niemeyer (1907-2012) déclare avoir « tropicalisé l’architecture moderne ». Cette figure majeure de la deuxième génération des modernes, fut effectivement l’un des acteurs principaux de la réception de l’architecture moderne européenne en Amérique du Sud au début des années trente. Mais plus que l’héritier d’un mouvement né en Europe, Niemeyer fut un fantastique créateur de formes et d’espaces qui permettent avec lui de parler d’une école brésilienne de la modernité. Au-delà de ses talents d’architecte, Niemeyer fut aussi un homme profondément engagé dans les luttes pour la liberté, la dignité de l’homme et ses aspirations à la démocratie. Son parcours et son œuvre en témoignent. Gilles Ragot, Docteur HDR en Histoire de l’Art, Professeur à l’Université de Bordeaux Montaigne et ancien Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux.

BFM place aimé cesaire, limoges Limoges Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T18:30:00 2021-09-28T20:00:00