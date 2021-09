Pau Médiathèque Intercommunale André-Labarrère - MIAL Pau, Pyrénées-Atlantiques Oscar Niemeyer et l’École Brésilienne Médiathèque Intercommunale André-Labarrère – MIAL Pau Catégories d’évènement: Pau

Lorsque l’on évoque l’architecture moderne brésilienne, les noms **Niemeyer** et **Brasilia** viennent immédiatement à l’esprit. Pourtant, derrière ces noms mondialement connus se cache toute une génération d’architectes modernes aux œuvres foisonnantes d’invention qui, du début des années trente à la fin des années soixante, apporte une contribution essentielle à l’internationalisation de l’architecture moderne née en Europe. L’intervention présentera le travail de Niemeyer, notamment à Brasilia, mais elle s’attachera à brosser un panorama plus large et plus riche de ces hommes et femmes architectes qui se retrouvaient dans la formule de Niemeyer lorsque celui-ci affirmait avoir « tropicalisé l’architecture moderne ». Conférence animée par Gilles Ragot, historien de l’art et professeur à l’Université Bordeaux Montaigne.

Gratuit. Sur inscription. Conférence à l’auditorium de la Mial.

Médiathèque Intercommunale André-Labarrère – MIAL 10 place Marguerite Laborde, 64000 Pau

