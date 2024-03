OSCAR – l’hilarante Comédie de Claude Magnier théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec Gif-sur-Yvette, dimanche 10 mars 2024.

OSCAR – l’hilarante Comédie de Claude Magnier mise en scène par les Gueules des Bois – la troupe de théâtre de Centrale Supélec 10 – 18 mars théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T20:00:00+01:00 – 2024-03-10T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T20:00:00+01:00 – 2024-03-18T22:00:00+01:00

Il a un sacré toupet ce jeune Christian Martin !

Se présenter de bon matin au domicile de Monsieur Bertrand Barnier, son patron, insister pour qu’on le réveille et partager son petit-déjeuner en prime. Il y aurait bien de quoi s’agacer un tantinet pour Monsieur Barnier ! D’autant plus que la raison de cette attitude cavalière est pour le moins… surprenante.

Et ce n’est que le début ! De quiproquo en révélations, la journée de Monsieur Barnier ne s’annonce pas de tout repos !

Les Gueules des Bois vous donnent RDV pour savourer Oscar, l’hilarante comédie de Claude Magnier au théâtre Rousseau

Dimanche 10/03 à 20h

Mercredi 13/03 à 20h

Lundi 18/03 à 20h

théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec 9 rue Joliot Curie 91190 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Théâtre Comédie