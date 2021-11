Oscar les Vacances – Séance de dédicace du vinyle EP « Vroum » Le Mange Disque, 28 janvier 2022, Roubaix.

OSCAR LES VACANCES —————— ### SÉANCE DE DÉDICACE DU VINYLE EP « VROUM » **Oscar les Vacances** a trouvé un jogging sur un trottoir à l’âge de 12 ans et ne l’a jamais quitté, car il est très confortable. Il a toujours aimé les grandes vacances, la chaleur de l’été lui provoque des euphories hallucinatoires. Il profite de ces moments pour écrire des chansons d’amour, de désamour, des poèmes sur les animaux, ou de la prose acide. Et sur scène, Oscar vous emmènera peut-être dans l’espace… Après un premier album tendrement dansant, le chanteur et multi-instrumentiste Oscar les Vacances s’inscrit résolument dans la nouvelle vague électro pop se situant juste entre Philippe Katerine et Jean Ferrat. Il écrit, compose et interprète des chansons d’amour, de désamour, des poèmes sur les animaux, et prend beaucoup de plaisir aussi dans sa prose sarcastique. Oscar les vacances vous propose sur scène un peu de chaleur, un peu de détente, un décollage vers d’autres horizons. [https://youtu.be/pLlrf9MQZCc](https://youtu.be/pLlrf9MQZCc)

GRATUIT

#chanson #pop

Le Mange Disque 20 rue des fabricants 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



