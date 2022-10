Oscar les Vacances + Emma Peters, 26 novembre 2022, .

Oscar les Vacances + Emma Peters



2022-11-26 20:30:00 – 2022-11-26

EUR 12 16 Si vous aimez Eddy de Pretto, Lomepal, Mathieu Boogaerts.

OSCAR LES VACANCES

Ardèche, electro pop

Le chanteur et multi-instrumentiste Oscar les vacances, s’inscrit dans la nouvelle vague electro pop.

Auteur, compositeur et interprète, son écriture fine et incisive nous parle de l’adolescence, questionne le moderne, la masculinité, la vitesse, et tente de nous faire voyager dans les tréfonds de nos imaginaires et de nos fantasmes inavouables.

Oscar les vacances donne des rendez-vous : au skate-park ou encore à la boum de fin d’année à laquelle il n’a pas été invité, mais aussi sur scène. Une scène sur laquelle il n’a pas peur de se retrouver seul, une façon a` lui de nous plonger dans son intimité´ explosive et désabusée.

EMMA PETERS

Senlis, chanson pop

Emma Peters a 24 ans et elle chante ce qu’elle vit. Formule spontanée, sans prise de tête, qui vient des tripes et du cœur. Emma s’expose, dans Fous, son premier single puis dans un album qu’elle a écrit toute seule, Dimanche (mars 22).

Car depuis quelques mois, Emma écrit et compose. Elle ne veut plus se cacher derrière les paroles d’un autre. Mais dire tout haut ce qu’elle a tout au fond. Son message est personnel et vécu. « Je n’ai plus peur de dire putain ou sein. Je n’ai plus peur d’être moi-même » Elle aime toujours autant le dimanche, ce jour qui lui porte chance. Raconte ses nuits, ses folies, ses peurs, ses peines de cœur. Du réel pris à la jeunesse d’aujourd’hui. « Tout ce que je dis est vrai » jure Emma qui n’a même pas besoin de promettre. En l’écoutant : on la croit !

