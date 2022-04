Oscar et la dame Rose Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 10 € à 19 € (hors frais de location éventuels) Réservations :- Théâtre de Poche Graslin, 5 rue Lekain à Nantes – 02 40 47 34 44 (du mardi au samedi de 14h à 18h)- www.theatredepochegraslin.fr- billetreduc.com, francebillet.com Théâtre contemporain. Oscar, 10 ans, séjourne à l’hôpital des enfants. Sa rencontre avec mamie Rose, ancienne catcheuse et bénévole, va illuminer son destin.Douze jours de la vie d’Oscar, cocasses et poétiques, douze jours plein de personnages drôles et émouvants. Ces douze jours seront peut-être les derniers mais grâce à mamie Rose, la “dame rose” qui noue avec Oscar un très fort lien d’amour, ces douze jours deviendront légende.Écrit pour une seule comédienne, cette adaptation à deux personnages offre une nouvelle dynamique tendre, drôle et puissante. Texte d’Éric-Emmanuel SchmittAdapté et mis en scène par Olivier MartinInterprétation : Delphine Chicoineau et Thomas Violleau. Durée : 1h20 Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/

