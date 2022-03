Oscar et la dame rose par la Cie L’Étourdie Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Oscar et la dame rose par la Cie L’Étourdie Ferme d’en Haut, 8 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. Oscar et la dame rose par la Cie L’Étourdie

Ferme d’en Haut, le vendredi 8 avril à 20:30

Oscar et la dame rose par la Cie L’Étourdie Lorsque Lucien, clown, arrive sur scène en poussant un lit médicalisé, il est à la recherche d’Oscar, un petit garçon en pyjama jaune qui vit à l’hôpital à cause d’une leucémie. Fatigué de chercher, il s’allonge sur le lit et décide d’attendre qu’Oscar repasse par là. C’est là que sous l’oreiller, Lucien découvre toute une série de lettres écrites par l’enfant et décide de les partager avec le public… L’écriture d’Éric-Emmanuel Schmitt et la présence du clown nous permet dans cette adaptation, d’aborder des sujets difficiles avec humour et légèreté. A partir de 10 ans

Sur réservation, tarifs 8€ ou 5€

Vendredi 8 avril 2022, 20h30 à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Oscar et la dame rose par la Cie L’Étourdie Ferme d’en Haut 2022-04-08 was last modified: by Oscar et la dame rose par la Cie L’Étourdie Ferme d’en Haut Ferme d'en Haut 8 avril 2022 Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord