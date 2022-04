Oscar Emch release party Le Hasard Ludique, 29 avril 2022, Paris.

Le vendredi 29 avril 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 10€*

Dans ce nouveau projet, la musique d’Oscar Emch s’affine en une Soul francophone hybride. On y entend des influences de Gospel, de Soul et de Hip-Hop arrangées avec raffinement autour de textes en français, dans une orchestration riche et une atmosphère chaude et organique.

Oscar présentera ses nouveaux morceaux au Hasard Ludique, accompagné de ses musiciens et de plusieurs invités·es pour un show riche en émotions !

Euphorique, insouciant, down ou exalté, Oscar dépeint les facettes qui composent nos relations dans une recherche d’équilibre, tout en nuance.

« Tout devient plus simple quand on parle ; On s’comprend »

Il sera accompagné sur scène d’Anna Majidson en première partie et Warrenko terminera la soirée avec un dj set

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-16/oscar-emch-release-party https://www.facebook.com/events/1144025756364509

