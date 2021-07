Salon-de-Provence Eglise Saint Michel Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Oscar au Violon Eglise Saint Michel Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Oscar au Violon Eglise Saint Michel, 1 août 2021, Salon-de-Provence. Oscar au Violon

Eglise Saint Michel, le dimanche 1 août à 17:00

Oscar Bohórquez revient à Saint Michel pour un programme solo. Vous lui aviez fait une standing ovation en 2019. Œuvres de Astor Piazzolla (1921-1992) Johann Sebastian Bach (1685-1750) Niccolò Paganini (1782-1840) Oscar Bohórquez violon

10€ / gratuit pour les – de 20 ans

♫♫♫ Eglise Saint Michel Place Saint Michel – 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T17:00:00 2021-08-01T19:00:00

Eglise Saint Michel Place Saint Michel - 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence