Oscar Anton – Rock School Barbey Rock School Barbey, 8 avril 2022, Bordeaux.

Au rythme d’un **EP** par mois produit depuis sa chambre, ses morceaux ont rapidement capté les regards et oreilles curieuses. C’est notamment le morceau _**« Nuits d’été »**_ – enregistré avec sa sœur lors du premier confinement et mis en image par leur mère durant l’heure de sortie autorisée- qui est devenue virale dès sa sortie en avril 2021. Un buzz qui n’a cessé de grandir au fil des nouvelles sorties: des dizaines de millions d’écoutes et de vues, des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux et des millions d’auditeurs à travers le monde ont pu pénétrer dans sa _** »Home Of Sanity »**_.

15€ (Prévente) / 18€ (Sur place)

Parti de zéro en janvier dernier, Oscar Anton a rapidement gravi les échelons pour dessiner les premiers traits d’une success story indépendante.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T23:00:00