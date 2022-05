Osca Raid Bozouls Bozouls Catégories d’évènement: Aveyron

Bozouls Aveyron Bozouls EUR Raid Multisports Orientation: – Raid Sportif 10h – Raid Découverte 5h

La commune de Bozouls nous accueille une nouvelle fois pour ce raid qui s’annonce ludique et accessible au plus grand nombre. Venez pédaler, courir et orienter avec votre coéquipier(e) préféré(e). Dans un cadre unique, partez pour une aventure de 10 h max en autonomie et en orientation ! Bien sûr vous pouvez vous arrêter quand bon vous semble… ​ Il s’agit d’un raid au « SCORE ». Le but est de ramasser un max de balises dans un temps limité (10h max). Envie de Nature Sauvage, de défis sportifs … Envie de crapahuter et de bartasser… L’O SCA’Raid est fait pour toi !!!! Raid Multisports Orientation: – Raid Sportif 10h – Raid Découverte 5h

