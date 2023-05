Osaro & Fried Plantains Collective – Jam noir : Intime Centre Culturel Irlandais, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 21h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

Storytelling, musique punk et hip hop avec la scène alternative irlandaise.

Fondatrice du Fried Plantains Collective, l’artiste et activiste irlando-nigériane Osaro crée des événements (concerts, lectures de poésie, projections, débats…) qui célèbrent et rapprochent les voix des communautés LGBT, féministes et africaines de Dublin.

Mélange électrique de storytelling, de musique punk et hip hop, cette performance réunit des artistes majeurs de la scène alternative irlandaise. Lauréat du Zeitgeist Award et du Prix de la Meilleure performance lors du Dublin Fringe Festival, « Black Jam » prend ses quartiers au Centre Culturel Irlandais pour une performance unique, donnée à l’occasion de Nuit Blanche. « Jam noir: Intime » mêlera le détonant trio BlackMagickRawr, le duo explosif 7of9 et les sons hypnotiques d’Alyxis.

L’exposition « To the Edge of Your World« , de l’artiste Anita Groener, sera exceptionnellement ouverte jusqu’à minuit.

En partenariat avec Romilly Walton Masters Award for Experimental Performance

Avec le soutien de Culture Ireland.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris

Contact : https://friedplantainscollective.wordpress.com https://www.facebook.com/ccirlandais/ https://www.facebook.com/ccirlandais/

DR