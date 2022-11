OSAMU & Co – Concert symphonique

OSAMU & Co – Concert symphonique, 8 décembre 2022, . OSAMU & Co – Concert symphonique



2022-12-08 – 2022-12-08 Depuis 2021, le Conservatoire National à Rayonnement Régional (CNRR) de Marseille- Pierre Barbizet et Aix-Marseille Université, se sont associés en créant l’orchestre symphonique OSAMU & CO. Placé sous la direction du chef d’orchestre marseillais Sébastien Boin, il rassemble des étudiants et membres du personnel issus de toutes les composantes de l’université ainsi que des élèves et des membres du personnel du conservatoire. Recrutés au meilleur niveau ils jouent tous ensemble un grand répertoire symphonique et contribuent à son enrichissement par la programmation de créations contemporaines.



● Camille Saint-Saëns | Danse Macabre

● Anton Dvorak | Symphonie n°9 L’orchestre d’Aix-Marseille Université et du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille se produira à l’Auditorium Campra pour un grand concert symphonique, sous la Direction de Sébastien Boin. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville