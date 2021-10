Os Tupinambas feat Mestre Camaleão + Dj Ketu Buropolis, 23 octobre 2021, Marseille.

Os Tupinambas feat Mestre Camaleão + Dj Ketu

Buropolis, le samedi 23 octobre à 16:00

Le projet Buropolis propose régulièrement, en plus de son programme d’exposition, des événements variés – concerts, performances, conférences, marchés – directement portés par les artistes résident.e.s du projet, à l’image de leurs implications multiples et protéiformes. Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 octobre – 11h à 20h Évènement Vinokilo (vente de vêtements vintage au kilo) sur l’esplanade des oliviers de Buropolis [https://fb.me/e/1k89xIzoE](https://fb.me/e/1k89xIzoE) Samedi 23 octobre : 11h – 20h : Marché des artistes créateurs.trices de Buropolis 16h – 21h : Os Tupinambas feat Mestre Camaleão + Dj Ketu Concert de musiques dansantes afro-brésiliennes proposé par Résidence Résilience. Répertoire varié, quatre chanteurs pour tous les goûts. Forró, samba-reggae, fusion capoeira. L’occasion de danser avec DJ Ketu, voyageur et aventurier, au rythme des perles musicales qu’il a cueillies à la main pendant un parcours épique de recherche un peu partout en Afrique. La buvette sera ouverte et des foodtrucks seront présents sur place pour régaler vos papilles sur l’ensemble de la journée ——————————————— Informations pratiques BUVETTE Située au rez-de-chaussée du bâtiment, avec des espaces extérieurs aménagés pour profiter au soleil. Ouverte le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 15h, et le jeudi et vendredi, de 17h à 20h. Les bénéfices du bar permettent au projet Buropolis d’exister, merci ! EXPOSITIONS Situés au 9éme étage de Buropolis, les espaces d’exposition sont accessibles le jeudi et vendredi de 14h30 à 19h30, ainsi que le samedi sur réservation pour des visites guidées à 15h et 16h à l’adresse suivante : [coline.riollet@yeswecamp.org](mailto:coline.riollet@yeswecamp.org) Les espaces d’exposition sont accessibles en ascenseur, cependant suite à des dysfonctionnements réguliers, il peut être nécessaire de prendre les escaliers jusqu’au 9e étage. ACCÈS BUROPOLIS Art – Centre culturel – Bar 343 boulevard Romain Rolland, 13009 Marseille Métro : 10 min à pied – Sainte Marguerite Dromel – ligne n°2 À vélo : 27 min depuis le vieux port [https://www.instagram.com/buropolis/?hl=fr](https://www.instagram.com/buropolis/?hl=fr) [https://www.facebook.com](https://www.facebook.com) /ateliersburopolis [https://yeswecamp.org/buropolis/](https://yeswecamp.org/buropolis/)

Buropolis 343 boulevard Romain Rolland, 13009 Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T16:00:00 2021-10-23T21:00:00