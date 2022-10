Or’Vocal – Chant choral Eglise Saint Thomas, 22 octobre 2022, Saint-Herblain.

2022-10-22

Horaire : 20:45

Gratuit : non Entrée libre

Concert. La chorale Or’Vocal est née en 2006. C’est une branche de l’association ARBR (Association des Résidents du Bois Raguenet) à Orvault. Le choeur à voix mixtes regroupe 66 choristes : 19 sopranes, 23 altos, 12 ténors et 12 basses. Plusieurs débutants entrent dans les pas de nos choristes expérimentés. Des instrumentistes accompagnent au piano et à la guitare. Le groupe compte 4 chefs de choeur, également chanteurs. Concert dynamique où les styles sont volontairement variés : Variété française, Negro Spiritual, Chant sacré, Traditionnel latino-américain et africain. Nous traverserons l’Atlantique, tour à tour poétiques et conquérants, nous vous parlerons d’amour, de bonheur, de souvenirs et de rêves, avec joie et enthousiasme.

Eglise Saint Thomas Centre Saint-Herblain 44800