Samedi 18 au dimanche 19 mai entrez dans l’univers de l’apiculture aux portes ouvertes du rucher école l’Abeille du Gatinais.

Au programme, animations autour des ruches pédagogiques, exposition de matériel ancien, projection de film . Profitez en pour échanger et rencontrer des apiculteurs, visiter le sentier botanique et vous arrêter aux stands de dégustation de miel et de nouvelles récoltes. Également sur place : jeux pour enfants, vente de produit du rucher, bières artisanales locales, vente de petit matériel d’apiculture, objets artisanaux. Grillade sur place le midi.

2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

2024-05-19T09:00:00+02:00 – 2024-05-19T17:00:00+02:00

