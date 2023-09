Portes ouvertes au Rucher école Orville Orville, 21 octobre 2023, Orville.

Le rucher école d’Orville vous accueille le samedi 21 octobre et exceptionnellement le dimanche 22 octobre 2023 de 9h00 à 17h00.

Au programme : Échanges autour de l’apiculture, visite libre et gratuite du sentier botanique et du rucher, dégustation offerte de miels, hydromels et pain d’épices maison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

