Journée d’initiation à l’apiculture Orville, 22 avril 2023, Orville. Journée d’initiation à l’apiculture Samedi 22 avril, 09h00, 13h00 Orville Voir https://www.abeille-du-gatinais.fr/ Le rucher école vous invite lors de cette journée à découvrir seul, en famille ou entre amis, le monde de l’apiculture.

Au programme pour cette journée : habitants d’une ruche, l’abeille dans l’environnement, l’anatomie d’une abeille, la visite d’une ruche…

A partir de 11 ans.

Sur réservation.

2023-04-22T09:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

2023-04-22T13:00:00+02:00 – 2023-04-22T17:00:00+02:00

