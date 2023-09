Portes ouvertes au Rucher école Orville, 21 octobre 2023, Orville.

Orville,Loiret

Découverte du rucher école d’Orville : dégustations, visite gratuite et échanges sur l’apiculture..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Orville 45390 Loiret Centre-Val de Loire



Discover the Orville apiary school: tastings, free visits and discussions on beekeeping.

Descubra la escuela apícola de Orville: degustaciones, visita gratuita y debates sobre apicultura.

Entdeckung des Schulbienenstandes von Orville: Kostproben, kostenlose Besichtigung und Austausch über die Bienenzucht.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT GRAND PITHIVERAIS