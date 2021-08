ORVILLE GRANT & TEDDY COSTA BAND – LE RETOUR DU THELONIOUS Thélonious Café Jazz Club, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Thélonious Café Jazz Club, le samedi 18 septembre à 20:30

CONCERT : BLUES ROCK Orville Grant est un des compositeurs les plus prolixes et les plus créatifs de la scène française et la presse spécialisée s’est accordée à dire que leurs albums n’étaient pas ceux d’un groupe français de plus, mais un groupe dont la musique pourtant très personnelle est ancrée dans un son 100% américain, comme peu savent le faire. Avec Teddy Costa (chant et harmonica), il plonge dans un univers americana-blues-rock pour un plaisir authentique et joyeux. [https://youtu.be/5R-SD-YocMo](https://youtu.be/5R-SD-YocMo) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 9 € (participation concert) – 7€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Réservations et informations au 0685993242 Site internet: [https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/](https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/) Evénement Facebook: [https://fb.me/e/3TyrgnWBt](https://fb.me/e/3TyrgnWBt) Page Facebook: [https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/](https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/) THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

