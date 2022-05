Janvier ciné “Tel Aviv on fire” Théâtre de la Gobinière Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Janvier ciné “Tel Aviv on fire” Théâtre de la Gobinière, 14 janvier 2021 20:30, Orvault. Jeudi 14 janvier 2021, 20h30 Sur place Tarif unique : 2 euros https://www.orvault.fr/agenda/janvier-cine-tel-aviv-fire-la-gobiniere, 0251783747, 0251783333, https://www2.aparteweb.com/awprod/ANT02/AWCategories.aspx?S=1&INS=ANT02&CAT=319&SEA=431&LNG=FR, https://www.facebook.com/orvault.culture/ Le temps d’un week-end, le Théâtre de La Gobinière se transforme en cinéma de quartier. C’est l’occasion de venir voir un film dont on avait manqué la sortie, pour un moment convivial ! Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès « Tel Aviv on Fire ! ». Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Évidemment, rien ne se passera comme prévu… Réalisateur : Sameh Zoabi

Avec : Kais Nashif, Lubna Azabel, Yaniv Biton

2019

Nationalité : France – Israël – Belgique – Luxembourg Durée : 1h41

Tarif unique : 2 €

Théâtre de la Gobinière 37 avenue de la Ferrière 44700 orvault 44700 Orvault Plaisance Loire-Atlantique jeudi 14 janvier 2021 – 20h30 à 22h10

