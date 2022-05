Janvier Ciné “Jojo Rabbit” Théâtre de la Gobinière Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Janvier Ciné “Jojo Rabbit” Théâtre de la Gobinière, 15 janvier 2021 20:30, Orvault. Vendredi 15 janvier 2021, 20h30 Sur place Tarif unique : 2 euros https://www.orvault.fr/agenda/janvier-cine-jojo-rabbit-la-gobiniere, https://www2.aparteweb.com/awprod/ANT02/AWCategories.aspx?S=1&INS=ANT02&CAT=299&SEA=412&LNG=FR, https://www.facebook.com/orvault.culture/, 0251783333, 0251783747 Le temps d’un week-end, le Théâtre de La Gobinière se transforme en cinéma de quartier. C’est l’occasion de venir voir un film dont on avait manqué la sortie, pour un moment convivial ! Jojo est un petit Allemand solitaire, éduqué depuis son plus jeune âge par les jeunesses hitlériennes. Sa vision étriquée du monde, ses convictions antisémites et toutes ses certitudes sont fortement mises à l’épreuve lorsqu’il fait la rencontre d’une jeune fille juive. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle…. Oscar 2020 du meilleur scénario adapté. Réalisateur : Taika Waititi

Avec : Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

2020

Nationalité : États-Unis – Séance en V.O. sous-titrée Durée : 1h48

Tarif unique : 2 € Théâtre de la Gobinière 37 avenue de la Ferrière 44700 orvault 44700 Orvault Plaisance Loire-Atlantique vendredi 15 janvier 2021 – 20h30 à 22h00

