VIBRATIONS : Spectacle de danse de la compagnie Dance’n Co salle de l’odyssée, 31 octobre 2020 20:30, Orvault. Samedi 31 octobre 2020, 20h30 Sur place Normal (Adulte) = 16€ / Réduit (-25 ans) = 8€ / groupe : nous consulter http://billetterie.dnc44.fr Un spectacle, de la compagnie Dance’n Co, pour 11 danseuses en 4 tableaux: 4 univers, 4 évasions, 4 manières de jouer avec les vibrations. L’argument : VIBRATIONS : Quelques notes s’élancent, les coeurs vibrent et les corps dansent. Les mouvements s’harmonisent, s’accordent à la musique. Tout est vibration. La compagnie : Dance’n Co vous emmène dans son univers constellé de vibrations folles et poétiques. Un spectacle pour 11 danseuses en 4 tableaux: 4 univers, 4 évasions, 4 manières de jouer avec les vibrations. Vibrations de la musique, vibrations des corps qui dansent, vibrations des émotions, jusqu’à sentir la salle vibrer avec nous. Horaire : 20h : ouverture des portes et accès à la salle – placement libre – 1 place libre entre chaque groupe de personne 20h30 – début du spectacle – Durée 2h (port du masque obligatoire durant toute la représentation) + entracte (le bar sera fermé pour éviter les contacts) Renseignement sur le site http://compagnie.dnc44.fr – courriel : info@dnc44.fr – 02.40.40.64.44 Billetterie en ligne sur http://billetterie.dnc44.fr Tarif : Normal (Adulte) = 16€ Réduit (-25 ans) = 8€ groupe : nous consulter salle de l’odyssée le bois cesbron 44700 Orvault 44700 Orvault Le Petit Chantilly Loire-Atlantique samedi 31 octobre 2020 – 20h30 à 23h00

