Festival International Vive la Magie salle de l’odyssée Orvault, 2 mars 2024 17:00, Orvault.

Festival International Vive la Magie salle de l’odyssée Orvault 2 et 3 mars 2024

Un nouveau spectacle avec les plus grands magiciens: une expérience extraordinaire et novatrice avec une magie élégante pour toute la famille. Vive La Magie: la référence des festivals magiques ! 2 et 3 mars 2024 1

https://vivelamagie.com/festivals_de_magie.html

Pour sa 16ème édition, VIVE LA MAGIE, le plus grand festival des Arts Magiques en Europe revient vous émerveiller avec un NOUVEAU spectacle!

Depuis sa création, le festival aime imaginer de nouvelles approches de l’art magique. Cette créativité artistique unique est reconnue par les professionnels pour son innovation constante.

Venez découvrir l’effervescence d’une bande d’artistes, dans une ambiance mémorable, bref, une pure comédie « magicale ».

Ce n’est pas une suite de numéros ou d’artistes mais bien un spectacle, entier mis en place comme tel, de façon à remanier le genre et s’évader des préjugés.

Inédit en Europe, VIVE LA MAGIE propose un spectacle magique d’un nouveau genre pour aller plus loin dans l’émerveillement. Mis en scène par le comédien magicien François NORMAG la scénographie vous offre de nouvelles émotions, un voyage au pays des magiciens. Découvrez une excursion immersive et sensorielle pour des moments sublimes, tout aussi impressionnants qu’intrigants.

Ces magiciens venus du monde entier représentent les différentes familles d’ un art totalement remis au goût du jour : Mentalistes, manipulateurs, enchanteurs, magiciens comiques, fantaisistes et illusionnistes, des artistes loin des clichés pour « VIVRE LA MAGIE » en grand.

1h45 sans entracte pour y venir en famille, en duo ou entre amis, à partir de 5 ans pour ne rien comprendre et aimer ça !

IMPORTANT : VIVE LA MAGIE ce ne sont pas uniquement de grands spectacles prestigieux, ce sont aussi les ateliers de magie pour les 7-10 ans afin d’ apprendre la magie et découvrir ses premières émotions magiques.

salle de l’odyssée le bois cesbron 44700 Orvault Le Petit Chantilly Orvault 44700 Loire-Atlantique