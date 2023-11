Semaine du handicap Orvault Orvault, 2 décembre 2023, Orvault.

2023-12-02

Horaire :

Gratuit : oui

Du samedi 25 novembre au dimanche 3 décembre 2023, la Ville d’Orvault et ses partenaires mettent en place une série d’actions dans le but de sensibiliser l’opinion publique sur les enjeux liés au handicap. Animations sportives, spectacles, rencontres ou encore ateliers pédagogiques s’adresseront à petits et grands, associations ou encore agents municipaux. Ensemble, portons un nouveau regard ! Programme sur orvault.fr

Orvault Orvault 44700

02 51 78 31 00 https://www.orvault.fr