Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Orvault d’hier à aujourd’hui Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Orvault d’hier à aujourd’hui Médiathèque Ormédo – Orvault, 8 octobre 2021, Orvault. 2021-10-08

Horaire : 10:00 11:30

Gratuit : non Avec l’association CLO section Histoire Locale dans le cadre d’Octobre en fête. À partir de photos prises sur un même site, hier et aujourd’hui, on vous raconte l’évolution d’une commune à l’origine rurale vers une commune urbaine aux portes de Nantes. Une autre façon de découvrir la ville d’Orvault. Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Ormédo - Orvault Adresse 2 Promenade de l'Europe Ville Orvault lieuville Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault