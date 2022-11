LES TYPES A PIED AU PERE PEINARD Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LES TYPES A PIED AU PERE PEINARD, 24 novembre 2022 19:30, Orvault. Jeudi 24 novembre, 19h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 « LES TYPES à PIED c’est un concert francophone aux accents canadiens, quelques pas de hip-hop, une étape de swing-métisse, une pause de guinguette-soviet, et du route reggae. Un joli mélange d’influences allant de « Mes souliers sont rouges » aux Ogres de Barback en passant par les VRP… Le tout servi avec une grosse énergie et une fraîche répartie. Bref, une musique jouée justement, sans prétention et ou tout le monde se retrouve. » :

http://www.lestypesapied.com/

https://www.facebook.com/lestypesapied AU PERE PEINARD 13 rue Léon Gaumont, 44700 Orvault 44700 Orvault Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 19h30 à 23h30

