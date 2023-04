Rencontre avec l’artiste et exposition de Viriginie Hervieu « BK39 » Place des Hortensias Orval sur Sienne Catégories d’Évènement: Manche

Rencontre avec l’artiste et exposition de Viriginie Hervieu « BK39 » Place des Hortensias, 29 avril 2023, Orval sur Sienne. Rencontre avec l’artiste et exposition « BK39. Viriginie Hervieu » à la bibliothèque..

Place des Hortensias

Orval sur Sienne 50660 Manche Normandie



Meeting with the artist and exhibition « BK39. Viriginie Hervieu » at the library. Encuentro con el artista y exposición « BK39. Viriginie Hervieu » en la biblioteca. Treffen mit der Künstlerin und Ausstellung « BK39. Viriginie Hervieu » in der Bibliothek. Mise à jour le 2023-03-29 par Coutances Tourisme

