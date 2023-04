Visite à la découverte d’Orval Orval Orval Catégories d’Évènement: Cher

Orval

Visite à la découverte d’Orval, 12 juillet 2023, Orval Orval. Orval ,Cher , Orval Visite à la découverte d’Orval rue creuse Orval Cher

2023-07-12 09:30:00 – 2023-07-12 Orval

Cher Orval . Balade historico-poétique. Découvrez le patrimoine d’Orval, sa motte féodale, son église romane, son lavoir à atrium ainsi que ses granges à auvent. Balade historico-poétique. michel auvent

Orval

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Orval Autres Lieu Orval Adresse rue creuse Orval Cher Ville Orval Orval Departement Cher Tarif Lieu Ville Orval

Orval Orval Orval Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orval orval/

Visite à la découverte d’Orval 2023-07-12 was last modified: by Visite à la découverte d’Orval Orval 12 juillet 2023 cher Orval rue creuse Orval Cher

Orval Orval Cher