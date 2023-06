Orto Botanico dell’Università di Palermo Palermo, 3 juin 2023, Palermo.

Samedi 3 juin, 10h00 Orto Botanico dell’Università di Palermo

Orto Botanico dell’Università di Palermo Via Lincoln 2, 90133 Palermo PA Palermo 90133 Falsomiele Palermo Sicilia +39 091 23891236 http://www.ortobotanico.unipa.it https://www.facebook.com/ortobotanicodipalermo [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/qKt346RuH1QjKi9N9 »}] L’Orto Botanico dell’Università di Palermo è una tra le più importanti istituzioni accademiche italiane.

Considerato un enorme museo all’aperto, vanta oltre duecento anni di attività che gli hanno consentito anche lo studio e la diffusione, in Sicilia, in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo, di innumerevoli specie.

La peculiarità di questo Orto Botanico è rappresentata oggi proprio dalla grande varietà di specie vegetali ospitate, molte originarie delle regioni tropicali e subtropicali, che ne fanno un luogo ricchissimo di espressioni di flore diverse.

L’origine dell’Orto Botanico di Palermo risale agli ultimi decenni del XVIII secolo, epoca in cui ha inizio, nel regno di Napoli e di Sicilia, una fase storica connotata da numerose riforme e da grandi aperture nel segno della cultura europea di marca illuministica. L’ingresso pubblico all’Orto Botanico è da via Lincoln al civico n. 2. L’Orto si trova in fondo alla Via Lincoln direzione mare, adiacente alla pubblica Villa Giulia e dista circa 600 metri dalla Stazione ferroviaria Centrale di Palermo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

© Cassandra Funsten