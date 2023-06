Orto Botanico del Sannio Campolattaro Campolattaro Catégories d’Évènement: Benevento

Campolattaro Orto Botanico del Sannio Campolattaro, 4 juin 2023, Campolattaro. Dimanche 4 juin, 09h00 Orto Botanico del Sannio Orto Botanico del Sannio Via Chiesa Madre, Campolattaro, Benevento, Campania Campolattaro 82027 Benevento Campania +39 3393860810 http://www.aliseaaltotammaro.it/ [{« type »: « phone », « value »: « 3396047022 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T13:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T13:00:00+02:00 ©Vincenzo Mancini Détails Catégories d’Évènement: Benevento, Campolattaro Autres Lieu Orto Botanico del Sannio Adresse Via Chiesa Madre, Campolattaro, Benevento, Campania Ville Campolattaro Departement Benevento Age min 12 Age max 80 Lieu Ville Orto Botanico del Sannio Campolattaro

Orto Botanico del Sannio Campolattaro Benevento https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/campolattaro/

Orto Botanico del Sannio Campolattaro 2023-06-04 was last modified: by Orto Botanico del Sannio Campolattaro Orto Botanico del Sannio Campolattaro 4 juin 2023