Saint-Benoît-du-Sault

Saint-Benoît-du-Sault Indre Saint-Benoît-du-Sault “Pour l’essentiel” c’est aussi un salon récemment restauré. A l’arrière de la boutique avec vue sur la cour pavée et le jardin.

Nous souhaitons que cet espace soit dédié à la culture. Exposition, mini concert… pour retrouver une ambiance de rencontre et d’échanges.

C'est donc l'exposition de Guillaume Beloeil avec Ortigia qui inaugurera cet espace.

