Orties bienfaisantes Assat, 2 juillet 2022, Assat.

Orties bienfaisantes CLAB 3bis route du bois Assat

2022-07-02 09:00:00 – 2022-07-02 12:30:00 CLAB 3bis route du bois

Assat Pyrénées-Atlantiques Assat

6 6 EUR L’ortie : amie de la cuisine, de la santé et du jardin. Piquante mais pas que … Richissime et omniprésente, elle est votre alliée ! Découvrez avec le CLAB, la Carotte Sauvage et M Durant de la Pastellière, l’urtica dioica via 3 ateliers d’1h pour comprendre ses pouvoirs et tester plusieurs recettes : smoothie, pesto, lotion, cataplasme ou encore purin.

A partir de 7 ans et sur réservation.

+33 5 59 36 28 98

©pixabay

dernière mise à jour : 2022-04-26 par