Moustache de barbarie Orthez, 19 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

L’Orgue de Barbarie est un instrument de musique qui, pendant fort longtemps, a animé les fêtes.

Il évoque avec charme et poésie les ambiances guinguettes et invite à la magie des chansons d’hier et de toujours..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 12:00:00. EUR.

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The barrel organ is a musical instrument which, for a long time, has animated the festivals

It evokes with charm and poetry the atmosphere of the guinguettes and invites to the magic of the songs of yesterday and of always.

El organillo es un instrumento musical que se utiliza desde hace mucho tiempo para animar las fiestas

Evoca con encanto y poesía el ambiente de las guinguettes y le invita a la magia de las canciones del pasado y del presente.

Die Drehorgel ist ein Musikinstrument, das lange Zeit auf Festen gespielt wurde

Sie erinnert mit Charme und Poesie an die Atmosphäre der Guinguettes und lädt zum Zauber der Lieder von gestern und heute ein.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Coeur de Béarn