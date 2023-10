Festisol : Rallye à la rencontre d’associations Orthez, 22 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

10h à 12h et 13h30 à 17h, avenue du Pont Neuf : Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) ; animations des bénéficiaires.

14h à 16h, médiathèque : Bibliothèque sonore lecture à haute voix et parcours dans le noir.

16h à 18h , maison ste Claire 19 bis rue de Billère : CCFD-Terre Solidaire Vidéos, jeux « vaincre la faim, c’est possible »..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10 a.m. to 12 p.m. and 1:30 p.m. to 5 p.m., avenue du Pont Neuf: Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM); entertainment by beneficiaries.

2pm to 4pm, médiathèque: Sound library, reading aloud and walk in the dark.

4pm to 6pm, Maison Ste Claire 19 bis rue de Billère: CCFD-Terre Solidaire Videos, games « Overcoming hunger is possible ».

de 10.00 a 12.00 h. y de 13.30 a 17.00 h., avenue du Pont Neuf: Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM); actividades a cargo de los beneficiarios.

de 14.00 a 16.00 h, mediateca: sonoteca, lectura en voz alta y paseo a oscuras.

de 16.00 a 18.00 h, Maison Ste Claire, 19 bis rue de Billère: vídeos del CCFD-Terre Solidaire, juegos « Vencer el hambre es posible ».

10:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr, Avenue du Pont Neuf: Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM); Animationen der Begünstigten.

14:00 bis 16:00 Uhr, Mediathek: Klangbibliothek, Vorlesen und Parcours im Dunkeln.

16:00 bis 18:00 Uhr, Maison ste Claire 19 bis rue de Billère: CCFD-Terre Solidaire Videos, Spiele « Den Hunger besiegen, das ist möglich ».

