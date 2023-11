Festisol : Rallye à la rencontre d’associations Orthez, 18 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

10h à 12h , maison ste Claire 19 bis rue de Billère : CCFD-Terre Solidaire Vidéos, jeux « vaincre la faim, c’est possible ». 14h à 17h30 , recyclerie Créa Locale : Atelier vélos, on peut apporter son vélo, mais on pourra aussi réparer ceux de la recyclerie.

15h à 17h, O’Panier local : découverte de consommer local . Jeux et présentation de l’association.

14h à 16h , APSPG (association de prévention spécialisée des pays des Gaves : l’association, une action collective qui aura lieu en 2024 et une thématique sur laquelle nous réfléchissons avec d’autres acteurs locaux : l’accès au logement pour les jeunes à Orthez. l’escolina (école de la transition écologique)..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am to 12pm, Maison Ste Claire 19 bis rue de Billère: CCFD-Terre Solidaire Videos, games « Overcoming hunger is possible ». 2pm to 5:30pm, Créa Locale recycling center: Bike workshop. You can bring your own bike, but you can also repair bikes from the recycling center.

3 p.m. to 5 p.m., O’Panier local: discover how to consume locally. Games and presentation of the association.

2pm to 4pm, APSPG (association de prévention spécialisée des pays des Gaves): the association, a collective action that will take place in 2024 and a theme that we are working on with other local players: access to housing for young people in Orthez. l’escolina (school for ecological transition).

de 10.00 a 12.00 h, Maison Ste Claire, 19 bis rue de Billère: Vídeos del CCFD-Terre Solidaire, juegos « Vencer el hambre es posible ». de 14.00 a 17.30 h, centro de reciclaje Créa Locale: taller de bicicletas. Puede traer su propia bicicleta, pero también se pueden reparar bicicletas del centro de reciclaje.

de 15.00 a 17.00 h, O’Panier local: descubre cómo comer localmente. Juegos y presentación de la asociación.

de 14.00 a 16.00 h, APSPG (asociación de prevención especializada de los países de Gaves): la asociación, una acción colectiva que tendrá lugar en 2024 y un tema en el que trabajamos con otros actores locales: el acceso a la vivienda para los jóvenes de Orthez. l’escolina (escuela de transición ecológica).

10:00 bis 12:00 Uhr, Maison ste Claire 19 bis rue de Billère: CCFD-Terre Solidaire Videos, Spiele « Den Hunger besiegen, das ist möglich ». 14:00 bis 17:30 Uhr, Recyclingladen Créa Locale: Fahrradwerkstatt, man kann sein eigenes Fahrrad mitbringen, aber auch die Fahrräder des Recyclingladens reparieren lassen.

15:00 bis 17:00 Uhr, O’Panier local: Entdeckung des lokalen Konsums . Spiele und Vorstellung des Vereins.

14:00 bis 16:00 Uhr , APSPG (Association de prévention spécialisée des pays des Gaves): Der Verein, eine Gemeinschaftsaktion, die 2024 stattfinden wird, und ein Thema, über das wir mit anderen lokalen Akteuren nachdenken: Zugang zu Wohnraum für Jugendliche in Orthez. l’escolina (Schule für den ökologischen Übergang).

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Coeur de Béarn