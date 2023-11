Festisol : Exposition de dessins Orthez, 16 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Exposition dans divers lieux de la ville : GEM (groupe d’entraide mutuelle), Créa’Local, APSPG, Crêperie, écoles, Ehpad, O’Panier Local, Croix rouge….).

2023-11-16 fin : 2023-12-03 . EUR.

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition in various locations in the city: GEM (mutual aid group), Créa’Local, APSPG, Crêperie, schools, Ehpad, O’Panier Local, Croix rouge….)

Exposición en varios lugares de la ciudad: GEM (grupo de ayuda mutua), Créa’Local, APSPG, Crêperie, escuelas, Ehpad, O’Panier Local, Croix rouge….)

Ausstellung an verschiedenen Orten in der Stadt: GEM (Groupe d’entraide mutuelle), Créa’Local, APSPG, Crêperie, Schulen, Ehpad, O’Panier Local, Rotes Kreuz….)

