Défi rose Orthez, 28 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Par équipe de trois ((femmes-hommes-mixtes) plusieurs défis vous sont proposés :

Tyrolienne géante,

Montée des marches de la Tour Moncade,

Lac de l’Y : parcours canoë

Pistolet laser,

Pont Neuf, : Descente en rappel

Franchissement d’un mur en paille,

Ste Agathe : Mini trail et traversée de pneus

Arènes : Course à dos d’âne.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 17:00:00. EUR.

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In teams of three (women-men-mixed), several challenges are offered:

Giant zip-line,

Climb the steps of the Tour Moncade,

Lac de l’Y: canoe course

Laser pistol,

Pont Neuf: abseiling

Straw wall climbing,

Ste Agathe: Mini trail and tire crossing

Arènes: Donkey race

En equipos de tres (mujeres-hombres-mixtos), se proponen varios retos:

Tirolina gigante,

Subida de la Tour Moncade,

Lac de l’Y: recorrido en canoa

Pistola láser,

Pont Neuf: rappel

Escalada de un muro de paja

Ste Agathe: minitrail y travesía de neumáticos

Arènes: carrera de burros

In Dreierteams ((Frauen-Männer-Mixed)) werden Ihnen mehrere Herausforderungen angeboten:

Riesige Seilrutsche,

Erklimmen der Stufen des Moncade-Turms,

Lac de l’Y: Kanu-Parcours

Laserpistole,

Pont Neuf, : Abseilen

Überwindung einer Mauer aus Stroh,

Ste Agathe: Minitrail und Überquerung von Reifen

Arènes: Eselrennen

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Coeur de Béarn