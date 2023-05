Olympiades ludiques 21 Avenue de la Moutète, 16 août 2023, Orthez.

Faites des jeux en famille et tentez de remporter les olympiades. Bonne ambiance et compétitivité dans la bonne humeur..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 . EUR.

21 Avenue de la Moutète Maison Batcave

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Play games with your family and try to win the Olympics. Good atmosphere and competitiveness in a good mood.

Juega con tu familia e intenta ganar las Olimpiadas. Buen ambiente y competitividad de buen humor.

Machen Sie Spiele mit der ganzen Familie und versuchen Sie, die Olympiade zu gewinnen. Gute Stimmung und Wettbewerbsfähigkeit bei guter Laune.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT Coeur de Béarn