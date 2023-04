Choeur de l’orchestre de Pau Eglise Saint-Pierre, 25 juin 2023, Orthez.

Sous la direction de Pascale Verdier, chef de choeur.

Les 80 choristes qui constituent cet ensemble proposent un large éventail de musique polyphonique allant du répertoire baroque à la création contemporaine..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Eglise Saint-Pierre Place Saint-Pierre

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Under the direction of Pascale Verdier, choirmaster.

The 80 choristers who make up this ensemble offer a wide range of polyphonic music from the baroque repertoire to contemporary works.

Bajo la dirección de Pascale Verdier, directora del coro.

Los 80 coralistas que componen este conjunto ofrecen un amplio abanico de música polifónica, desde el repertorio barroco hasta obras contemporáneas.

Unter der Leitung von Pascale Verdier, Chorleiterin.

Die 80 Choristen, die dieses Ensemble bilden, bieten ein breites Spektrum polyphoner Musik vom Barockrepertoire bis zu zeitgenössischen Kreationen.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Coeur de Béarn