Pixel Play : Soirée Fast X 20 avenue de la Moutète, 3 juin 2023, Orthez.

Animée par Raphaël du cinéma.

Projection du film “Fast X” , suivi d’un tournoi du jeu vidéo “Crash Team Racing Nitro Fueled”..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

20 avenue de la Moutète Le Pixel

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Animated by Raphaël from the cinema.

Screening of the movie « Fast X? followed by a tournament of the video game « Crash Team Racing Nitro Fueled ».

Presentado por Raphaël del cine.

Proyección de la película Fast X? seguido de un torneo del videojuego Crash Team Racing Nitro Fueled?

Moderiert von Raphael vom Kino.

Vorführung des Films « Fast X? films, gefolgt von einem Turnier des Videospiels « Crash Team Racing Nitro Fueled ».

Mise à jour le 2023-01-24 par OT Coeur de Béarn