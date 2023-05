Journée des familles Parc Gascoin, 27 mai 2023, Orthez.

Un joyeux cocktail d’animations champêtres vous attend ! Placé sur le thème de la nature, des jeux et du bien-être, cet après-midi ravira toutes les générations… Venez profiter d’une kyrielle d’animations et de spectacles proposés : Escape Game, fresques collectives, jeux en bois géants, ateliers créatifs, photos de famille, parcours sensoriels, baptêmes de

motos….

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 18:00:00. EUR.

Parc Gascoin Rue Gascoin

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A joyful cocktail of country entertainment awaits you! Placed on the theme of nature, games and well-being, this afternoon will delight all generations… Come and enjoy a wide range of activities and shows: Escape Game, collective frescoes, giant wooden games, creative workshops, family photos, sensory courses, motorcycle baptisms?

motorcycles?

¡Le espera un alegre cóctel de entretenimiento campestre! Con la naturaleza, los juegos y el bienestar como tema, esta tarde hará las delicias de todas las generaciones… Venga a disfrutar de un amplio abanico de actividades y espectáculos: Escape Game, frescos colectivos, juegos gigantes de madera, talleres creativos, fotos de familia, cursos sensoriales, paseos en moto..

¿paseos en moto?

Ein fröhlicher Cocktail aus ländlichen Animationen erwartet Sie! Dieser Nachmittag steht unter dem Motto « Natur, Spiele und Wohlbefinden » und wird alle Generationen begeistern… Genießen Sie eine Vielzahl von Animationen und Darbietungen: Escape Game, kollektive Fresken, riesige Holzspiele, Kreativ-Workshops, Familienfotos, Sinnesparcours, Motorradtaufen usw

motorräder?

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Coeur de Béarn